【KTSF】

北灣San Rafael警方表示,上月在該市發生的一宗珠寶店劫案,可能與灣區其他城市發生的珠寶店劫案有關,San Rafael警方公布案發視頻,希望公眾能提供消息協助破案。

警方表示,6月23日凌晨3時20分左右,位於4街1307號的Villa Jewelers被4名賊人闖入打劫。

從視頻所見,賊人用硬物打破珠寶店的玻璃門,入內後企圖打破陳列櫃,賊匪搶走數件首飾後,乘坐一輛金色平治汽車逃離現場。

涉案賊匪犯案時頭戴滑雪面罩,有目擊證人稱看見4名男子逃離現場,其中兩人身穿連帽上衣。

警方呼籲珠寶店在關門前,謹記把陳列櫃中所有首飾移走,以策安全。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。