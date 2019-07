[KTSF]

位於中半島San Bruno市的Tanforan購物中心, 週二下午有槍擊案發生, 警方證實有兩人中槍受傷,可能有兩名疑犯在逃。

警方稱,兩名中槍傷者已送往舊金山總醫院治療,他們都是未成年,警方指案件可能涉及兩名槍手,可能在槍擊案後乘灣區捷運(BART)列車逃走。

警方稱,案件還有其他傷者,但並非中槍受傷,可能是奔走時踐踏受傷。

警方是於下午4時左右接報趕到購物中心,購物中心内所有人已疏散,警方呼籲民眾避免到附近地區。

捷運表示,列車暫時不會在San Bruno站停站,並已關閉該車站。

捷運亦表示,位於東灣奧克蘭(屋崙)的12th St Oakland站已關閉,警方正在其中一架列車找尋疑犯。

