灣區多市7月起加銷售稅 金門橋Muni都加價（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

中半島San Mateo縣的銷售稅、金門大橋過橋費以及灣區多種公共交通工具,於在週一起加價。

中半島多個城市,包括Belmont、東Palo Alto、紅木城及南舊金山,週一起銷售稅會增加至9.75%,San Mateo市的銷售稅加至9.5%,San Mateo縣其他城市的銷售稅是9.25%。

金門大橋亦會加價,使用FasTrak付費的司機,過橋費會由7元加至7.35元,沒有FasTrak的司機,橋費由8元加至8.2元,多人共乘的車輛,橋費由5元加至5.35元。

金門橋這一次加價只是開始,未來5年,逐年會加約35美仙,預計總共籌得一億元,將會用來支付營運費用。

在舊金山,支付現金乘搭Muni公車的車費,成人車票由每張2.75元升至3元,使用Clipper路路通卡的乘客,車費仍然是2.5元,維持不變。

為青少年、長者、傷殘人士及低收入市民而設的優惠月費加至40元,成人月票包括及不包括乘搭捷運,票價上升至分別98元及81元。

來往東灣及舊金山的AC Transit巴士,用現金購買成人票由2.35元升至2.5元,用路路通卡及成人月票費用保持不變。

青少年及長者的優惠票由1.15元加至1.25元,用路路通卡支付優惠票,票價由1.1元升至1.12元,優惠月票由30元加至34元。

