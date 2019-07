香港警隊協會譴責有議員鼓吹示威者（視頻）

【i-CABLE】

香港4個警隊協會嚴厲譴責示威者行為,形容是暴徒所為,又譴責有議員鼓吹示威者,將責任指向警隊、令人髮指。

4個警隊協會嚴厲譴責示威者衝擊立法會,指相信市民都不同意暴力違法行為,又說留意到部分議員鼓動年青人暴力衝擊政府和警隊,濫用議員身分阻撓警方執法。

另外,示威者衝入立法會前與警方對峙近9小時,警方未有清場,被質疑是否”空城計”,警方指是考慮到當日有遊行,加上網上有人聲稱以死相搏,若行動牽動到其他人的情緒,後果不堪設想。

衝擊下午約1時開始,示威者最初撞立法會側門玻璃,防暴警察隔著玻璃防守,未有行動,到晚上近9時示威者衝入大樓,警察就撤退。

雙方對峙多個小時,警方都沒採取行動,是否”空城計”?警方表示因為當時網上有人說要採取激烈行動,以死相搏,亦要考慮發生衝擊時附近有遊行。

