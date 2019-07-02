香港警隊協會譴責有議員鼓吹示威者（視頻）

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香港4個警隊協會嚴厲譴責示威者行為，形容是暴徒所為，又譴責有議員鼓吹示威者，將責任指向警隊、令人髮指。

4個警隊協會嚴厲譴責示威者衝擊立法會，指相信市民都不同意暴力違法行為，又說留意到部分議員鼓動年青人暴力衝擊政府和警隊，濫用議員身分阻撓警方執法。

另外，示威者衝入立法會前與警方對峙近9小時，警方未有清場，被質疑是否”空城計”，警方指是考慮到當日有遊行，加上網上有人聲稱以死相搏，若行動牽動到其他人的情緒，後果不堪設想。

衝擊下午約1時開始，示威者最初撞立法會側門玻璃，防暴警察隔著玻璃防守，未有行動，到晚上近9時示威者衝入大樓，警察就撤退。

雙方對峙多個小時，警方都沒採取行動，是否”空城計”？警方表示因為當時網上有人說要採取激烈行動，以死相搏，亦要考慮發生衝擊時附近有遊行。

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