示威者闖入香港立法會 視頻拍下警員撤退一刻（視頻）

【i-CABLE】

示威者是在週一晚大約9時撞開鐵閘及玻璃門闖入香港立法會大樓,大樓多處包括會議廳受到嚴重破壞。

晚上8時許,示威者撬開立法會一道鐵閘,有煙由示威區飄入大樓,原本在閘後戒備的警員退後。

示威者之後進入大樓內,警員隨即撤退,經另一條通道跑向政府總部,同一時間,近添美道的出入口有大量示威者湧入大樓,另一批人嘗試打破其他玻璃門,部份人用鐵籠車撞破立法會圖書館的門口,大堂的牆壁、安檢的金屬探測器都被塗鴉,有人向牆扔雞蛋。

示威者之後步往其他樓層,在一樓會議廳外,用噴漆油黑立法會主席梁君彥及前主席范徐麗泰的照片,再將照片掉到地上。

大約9時半,有人用鐵支將會議廳大門撞開,示威者湧入會議廳,又在牆上塗鴉寫上”林鄭下台”、”釋放義士”、”取消功能組別”等字眼。

有示威者被抬高,再用噴漆塗黑區徽,之後在主席台擺放港英旗,拉起橫額,又撕毀《基本法》。

到11時許,示威者宣讀聲明:”政府置若罔聞,不理民情,竟置香港的民眾、我們的民意於不顧,所以我們不得不進行各種不合作運動、佔領運動,乃至今日的立法會佔領運動。”

他們說要求政府回應五大訴求,包括撤回修例、收回暴動定性,以及行政長官及立法會普選。

除了會議廳,示威者亦走入前廳及其他會議室,用噴漆寫上反對標語,又在走廊拆毀電掣、閉路電視等裝置。大樓電梯故障,顯示屏的電線被人扯出來,秘書處的文件櫃都被人翻開,文件散落一地,包括機密文件。

天光後看到立法會大樓外圍被破壞情況,所有玻璃幕牆破碎,外牆多處被塗鴉。有警員在外駐守,除了已登記的議員,任何人均不准進入。

在立法會示威區附近,擺放了大量水馬、鐵枝及磚頭。一批警員早上進入大樓內搜證調查,有工人早上7時許到場,清理大樓附近的雜物。

立法會所有導賞團及公眾服務暫停,包括公共申訴辦事處、圖書館、檔案館及兒童學習室的參觀活動。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。