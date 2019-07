【i-CABLE】

香港建制派議員嚴厲譴責示威者衝擊立法會,又指民主派迴避譴責,等同默許暴力。民主派議員就指,是制度暴力令年輕人絕望。

立法會被衝擊時,多名民主派議員都在場,事隔一天,11名泛民議員再於被破壞的立法會前見記者,他們將矛頭指向特首林鄭月娥,以及政府處理反修例活動手法。

22名建制派議員在同一個地方召開臨時記者會,他們形容立法會是受到歷史性破壞。

田北辰對衝擊行為有另一種觀察,田北辰又建議政府舉辦大型聆聽會,聽取年輕人的聲音及訴求,避免同類事件再發生。

