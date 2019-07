香港立法會設施遭嚴重破壞 未來兩周不能開會（視頻）

【i-CABLE】

香港立法會大樓週一晚被破壞後,警員封鎖大樓搜證,立法會主席梁君彥形容大樓滿目瘡痍,餘下兩個星期的會期都不能開會。消息指,秘書處失去了電腦硬碟。

立法會示威區的落地玻璃幾乎沒有一幅完整,破洞像人般高,地上滿是玻璃碎,沒破爛的就被噴上示威字句,牆身亦然。一個議員入口鐵閘損毀,有職員在內,外面就有警員駐守,不讓人進入。

本身行管會放在門口的L型鋼版被踢毀,還有大量水馬、鐵支及磚頭,有工人清理迴旋處附近雜物,地上的磚頭有些被人掘起。一批重案探員早上在大樓內外搜證,政府化驗所人員都在場,到傍晚帶走三大袋證物,包括電腦、紙皮等等

梁君彥視察完損毀情況後指,預計兩星期內,立法會都恢復不到運作。那可否直接轉到別處開會呢?梁君彥指秘書處首要是盡快令立法會回復運作,所以這個建議不切實可行。

秘書處辦公室一片混亂,天花的電線都跌下來,電腦被拆開,消息指不見了硬碟,議員想進入大樓都要先登記,梁繼昌指亦問過警方何時可完成搜證,但他們答不到。

