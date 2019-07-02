香港立法會設施遭嚴重破壞 未來兩周不能開會（視頻）

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香港立法會大樓週一晚被破壞後，警員封鎖大樓搜證，立法會主席梁君彥形容大樓滿目瘡痍，餘下兩個星期的會期都不能開會。消息指，秘書處失去了電腦硬碟。

立法會示威區的落地玻璃幾乎沒有一幅完整，破洞像人般高，地上滿是玻璃碎，沒破爛的就被噴上示威字句，牆身亦然。一個議員入口鐵閘損毀，有職員在內，外面就有警員駐守，不讓人進入。

本身行管會放在門口的L型鋼版被踢毀，還有大量水馬、鐵支及磚頭，有工人清理迴旋處附近雜物，地上的磚頭有些被人掘起。一批重案探員早上在大樓內外搜證，政府化驗所人員都在場，到傍晚帶走三大袋證物，包括電腦、紙皮等等

梁君彥視察完損毀情況後指，預計兩星期內，立法會都恢復不到運作。那可否直接轉到別處開會呢？梁君彥指秘書處首要是盡快令立法會回復運作，所以這個建議不切實可行。

秘書處辦公室一片混亂，天花的電線都跌下來，電腦被拆開，消息指不見了硬碟，議員想進入大樓都要先登記，梁繼昌指亦問過警方何時可完成搜證，但他們答不到。

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