加州汽油稅週一起每加侖再上漲5.6美分（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州汽油稅從週一起每加侖再度增加近6美分,而目前正值暑期開車出遊旺季,必定會令許多開車出遊的加州人荷包縮水。

加州汽油稅週一開始增加5.6美分,令每加侖汽油稅升至47.3美分,也成為全美汽油稅最貴的州。

加州上一次調漲汽油稅是2017年11月,上漲12美分,同時調漲汽車登記費,兩次調漲是基於州議會兩年前通過SB 1法案,用增加的汽油稅收和汽車登記費,在未來十年籌集520億元,用於修補州內道路橋梁以及改善公共交通。

雖然加州共和黨議員去年11月曾希望透過選民投票廢止汽油增稅法案,但最終失敗。

加州汽油加稅的時間剛好是在國慶日之前,也是暑期開車出遊人數最多的時間,因此也令自駕遊人士倍感無奈。

根據美國汽車協會AAA的數據,加州6月下旬每加侖的平均油價是3.75元,比全美的平均油價2.71元高出不止一美金,而且今年國慶日假期,預計全美有4,140萬人開車出遊,比去年同期增加190萬人,將打破歷史紀錄。

加州有共和黨議員表示,汽油稅增加近6美分,意味著加州人的經濟負擔又加重,荷包共縮水8.5億元。

