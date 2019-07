舊金山跨灣運輸中心維修鋼樑後週一局部重開

【KTSF】

經過9個月的維修,舊金山跨灣運輸中心週一正式重新開放,但是巴士運輸中心則需要等到本月下旬或8月才開放。

耗資22億元的跨灣運輸中心,週一早上6點正式重新開放,範圍包括4.5英畝的頂層公園、中心內的開放空間、中心外圍的公共藝術和美食車區,還有連接Salesforce Tower廣場的人行天橋。

據《舊金山觀察家報》報導指,由於巴士公司需要時間調整行車路線和對司機進行培訓,目前所有的巴士服務仍然會留在臨時運輸中心。

大部分Muni和金門巴士服務,預計在7月13日搬到中心北面底層的運輸廣場,而Muni的金銀島線、AC Transit、WestCAT Lynx和灰狗巴士則預期在8月份搬到第三層的巴士平台。

去年9月25日,跨灣運輸中心啟用6週後,由於發現兩條鋼樑出現裂痕,當局需要緊急關閉中心進行維修。

