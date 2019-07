【KTSF】

舊金山估值官辦公室的數據顯示,今年舊金山的地稅收入達到2,710億,和3年前比較增長了35%。

市府數據顯示,全舊金山有超過211,000塊地皮,3年來地稅的增長,超過一半來自建築項目,16%來自產業交易,33%來自13號提案下允許的地稅調整。

舊金山的一般基金,有3分之1是來自地稅收入。

