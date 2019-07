美朝領袖板門店會面 朝中社指會晤解決絆腳石

【i-CABLE】

美朝領袖週日歷史性在板門店會面,北韓領袖金正恩表示,全因為他和特朗普總統有良好私人關係,才能夠用一天促成這次”閃電式會晤”,相信兩人的良好關係,會繼續創造令人意想不到的好結果。

北韓官方《朝中社》報道,金正恩與特朗普週日在板門店會晤的情況,報道形容兩人是”閃電式會晤”,在象徵分裂的板門店歷史性握手,將”驚人現實”呈現眼前。

報道提到金正恩強調,是因為他與特朗普有良好的私人關係,才能用一日時間,便促成這次戲劇性會面,又說兩人良好的關係,會繼續創造出令人意想不到的好結果,發揮神秘力量,克服重重困難和障礙。

北韓官媒形容這次兩人單獨會面,互相解釋,緩和了緊張局勢,戲劇性轉變及終止朝美不愉快關係的途徑,解決了雙方對話之間的絆腳石,兩人均滿意會談結果,同意繼續密切聯繫,為朝鮮半島無核化和朝美關係尋求突破,重啟並積極推進建設性對話。

美方預計美朝7月會互派代表,展開新一輪對話。

《新華社》社評形容半島問題高度複雜敏感,不可能”一蹴而就”,再次握手是新開始,期待朝美超越握手,拿出更大決心和誠意談出成果。

