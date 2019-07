灣區多市7月調高最低工資 東灣有城市升至16.3元

【KTSF 崔凱橋報導】

踏入7月1日,灣區有不少城市將會調高最低工資。

從週一起,在灣區調高最低工資的城市,主要集中在Alameda縣,Emeryville從15元加至16.30元,成為全灣區最低工資之冠。

不過Emeryville市議會在較早前投票通過,如果市內的商業符合”小型獨立餐廳”的標準,最低工資將維持在15元。

至於縣內其他城市,週一起調高最低工資的包括柏克萊每小時加至15.59元,San Leandro加至14元,Alameda市加至13.50元,及Fremont市加至13.50元。

另外,在上年11月,奧克蘭(屋崙)市選民投票通過的Z提案,規定市內的大酒店最低工資設在每小時15元,而要是沒有醫療保險福利的話,最低工資則是20元,亦在週一生效。

舊金山亦會從週一起將最低工資由每小時15元調高至15.59元。

而南灣的Santa Clara縣,只有Milpitas的最低工資週一調高至每小時15元,但南灣其他城市,例如聖荷西、Cupertino等,在今年年初已經加至每小時15元,Mountain View達15.65元。

在中半島San Mateo縣,San Mateo市的最低工資是15元,屬縣內最高水平,其次是Redwood City,有13.50元。

東灣Contra Costa縣,大部分的城市是按照加州的最低工資,只有Richmond市及El Cerrito的最低工資是15元。

至於灣區另外的4個縣,Napa縣、Sonoma縣、Solano縣、Marin縣,都是依照加州定出最低工資的規定。

目前,加州最低工資的標準是公司的人數少於25人,每小時是11元,多過25名員工,公司便要支付每小時12元。

