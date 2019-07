香港有示威者衝入立法會大樓到處破壞（視頻）

【i-CABLE】

聚集在香港立法會示威區的示威者週一晚上撞開鐵閘進入立法會大樓。

晚上接近9時,示威者在立法會示威區撞開鐵閘,進入立法會大樓地下大堂,原本在立法會內戒備的警員隨即撤退,經另一條通道跑向政府總部,示威者撐著鐵閘,讓其他人進入大樓。

同一時間,近添美道的出入口亦有大量示威者湧入大樓,部份分人在立法會大堂,用鐵籠車撞爛圖書館的門,另一批人就嘗試撞開其他玻璃門,有人在牆上塗鴉,寫上”撤”的字眼,又上到其他樓層寫上”自由”等字。

晚上約9時半,有人用鐵支將會議廳大門鑿開進入會議廳,進佔主席台,有人噴黑區徽,又在牆上塗鴉,寫上”林鄭下台”等字眼,之後在主席台掛上港英時代的香港旗,又有人撕毀《基本法》,期間有示威者呼籲在場人士盡快離開大樓,在立法會大樓二樓,亦有示威者闖入其他會議室,在多處用噴漆寫上反對標語。

示威者晚上撬開立法會一道鐵閘,並且放了一些有煙霧的物體,防暴警察在鐵閘後戒備。

香港政府強烈譴責示威者以極暴力手法衝擊立法會,以鐵籠車和鐵枝等攻擊性武器破壞立法會玻璃大門,並表示深切遺憾。

政府發言人表示,香港是法治社會,暴力行為向來不為社會接受,使用暴力的示威者必須立即停止有關行為,警方會採取適當執法行動,保障社會秩序和市民安全。

