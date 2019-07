【i-CABLE】

香港示威者週一晚上闖入立法會大樓,大約凌晨12時,警方到立法會清場。

凌晨12時,大批配備長盾及防暴裝備的警察由灣仔會展方向,沿分域碼頭街向示威者防線推進。

示威者退後至中信大廈,警方向施放催淚彈,有示威者上前嘗試用水滅煙,其他人後退至添美道,速龍小隊之後步步逼近,去到添美道路口停下。

同一時間在龍和道,大批全副武裝的警員由灣仔向立法會推進,警方舉起黑旗,警告會施放催淚煙後,向示威者施放多枚催淚彈,龍和道一度濃煙密布。

大批示威者被驅趕出添美道,部份人向警方投擲物件,亦有人情緒激動,向警方叫罵,警方一度舉藍旗警告,然後向前推進,並投擲催淚彈,示威者則一直走向夏愨道方向再集結。

