香港警方指有示威者投擲含不知名液體的物件,令警員受傷,13名警務人員送院治理,又指灣仔金鐘一帶情況混亂,呼籲市民暫時不要前往該區。

警方指九時半後,有示威者向警員投擲懷疑含有不知名液體的物件,有警員呼吸困難及皮膚紅腫,其中12名警員在演藝道、夏愨道受傷,一個在中信大廈外嗅到一些氣味後呼吸困難。

警方強烈譴責有關行為,案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。

