民陣指七一遊行有55萬人參與 警方指有19萬

【i-CABLE】

七一遊行,港大、美國得州大學學者與有線電視新聞台及《明報》合作,統計出有265,000人參與,民陣稱有55萬人,警方就指最高峰時有19萬人。

衝擊立法會發生於七一遊行前一個多小時,民陣拒絕延期,下午3時前維園出發,一轉出高士威道,六條線、起步沒多久已經行滿,很多市民沒進入維園,直接在銅鑼灣崇光加入,鵝頸橋亦有人插隊,軒尼詩道一個月內第三次,遊行隊伍,行滿東西行六條行車線。

很多人都表示,政府未撤回修例,又未成立獨立調查委員會,唯有再一次行出來。

出發了一個多小時,前面太多人插隊,東角道的人動不了,臨時轉入駱克道,去到修頓,即是警察建議的終點,民陣提醒參加者再走下去沒有不反對通知書,不少人的矛頭對準特首林鄭月娥,民陣以中環畢打街及德輔道中交界為終點,很多人遊行後轉移陣地,佔據了夏愨道。

港大、美國得州大學學者與本台及《明報》合作,以人手輔以人工智能技術,在波斯富街及軍器廠街行人天橋點算人數,亦有計及中途開路的駱克道及以問卷評估插隊人數,統計出265,790人參與七一遊行,計及誤差,人數介乎24萬至29萬之間。

統計由港大社工及社會行政學系講座教授葉兆輝、美國得州州立大學地理系副教授鄒之喬及一間人工智能公司負責,統計未能計及波斯富街前離隊或軍器廠街後才加入的人。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。