香港回歸22周年 警方用胡椒水劑及警棍驅散示威者

香港回歸22周年,慶祝儀式在警方嚴密保安下進行,週一早上升旗禮前,金鐘多處都有示威者與警方爆發衝突,警方多次出紅旗警告,用胡椒水劑及警棍驅散示威者。

升旗前一小時,示威者分三路試圖接近金紫荊廣場,分域碼頭街這邊,警方向前,示威者擲雜物、推鐵馬,警員出動警棍、胡椒噴霧,有示威者被警員按在地上,去到中信大廈外,雙方對峙,有人向警方投擲煙霧餅,警員排陣再推進,示威者跌倒,混亂期間,有示威者中了胡椒噴霧,有人頭部受傷。

到9時半示威者再次聚集,警方後退,示威者再用鐵馬和垃圾箱將防線向前,總警司陶輝在場,半小時後速龍小隊離開,數名示威者就推著大型鐵架再推進。

轉過去演藝道,近7時半,警方向示威者舉紅旗,他們用鐵馬推前,警員施放胡椒噴霧,沿夏愨道向前推進,再施放胡椒水劑。

橋上面,有人向警員擲水馬,警方再舉紅旗,有示威者向警員擲雞蛋,由高位看,警總對開一段夏愨道、告士打道被示威者霸佔,最接近金紫荊廣場的防線,在菲林明道,社民連與往年一樣抬黑色棺材想入廣場示威,警員阻止。

