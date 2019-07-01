香港回歸22周年 警方用胡椒水劑及警棍驅散示威者

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香港回歸22周年，慶祝儀式在警方嚴密保安下進行，週一早上升旗禮前，金鐘多處都有示威者與警方爆發衝突，警方多次出紅旗警告，用胡椒水劑及警棍驅散示威者。

升旗前一小時，示威者分三路試圖接近金紫荊廣場，分域碼頭街這邊，警方向前，示威者擲雜物、推鐵馬，警員出動警棍、胡椒噴霧，有示威者被警員按在地上，去到中信大廈外，雙方對峙，有人向警方投擲煙霧餅，警員排陣再推進，示威者跌倒，混亂期間，有示威者中了胡椒噴霧，有人頭部受傷。

到9時半示威者再次聚集，警方後退，示威者再用鐵馬和垃圾箱將防線向前，總警司陶輝在場，半小時後速龍小隊離開，數名示威者就推著大型鐵架再推進。

轉過去演藝道，近7時半，警方向示威者舉紅旗，他們用鐵馬推前，警員施放胡椒噴霧，沿夏愨道向前推進，再施放胡椒水劑。

橋上面，有人向警員擲水馬，警方再舉紅旗，有示威者向警員擲雞蛋，由高位看，警總對開一段夏愨道、告士打道被示威者霸佔，最接近金紫荊廣場的防線，在菲林明道，社民連與往年一樣抬黑色棺材想入廣場示威，警員阻止。

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