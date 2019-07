Facebook疑收到含沙林毒氣郵件

【KTSF】

社交媒體Facebook一間位於Menlo Park的郵件處理中心,在週一下午要疏散,原因是有兩人懷疑曾經接觸沙林。

Menlo Park消防局長表示,有關郵件中心使用機器例行檢查收到的郵件時,發現有郵件對沙林有陽性反應。

Facebook的發言人表示,他們隨即把4棟大樓的職員疏散,事件中沒有任何人受傷,懷疑接觸過有問題郵件的兩人則正接受進一步檢查。

當局暫時還未證實所發現的是甚麼物質,但其中3棟大樓已經確認安全,職員可以重新進入。

懷疑有沙林毒氣的郵件,再次檢測時結果呈現陰性,危險物品處理小組會再測試。

沙林是一種無色無味的液體,屬於神經毒劑,接觸沙林可以導致痙攣、麻痺甚至死亡。

