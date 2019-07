Costco成衣鞋履銷售竟比Old Navy更高

【KTSF 張麗月報導】

正當全國部份成衣零售店艱苦經營之際,Costco的產品銷售卻一枝獨秀,成衣和鞋類每年的銷售有超過70億元,還多過Old Navy、Neiman Marcus或Ralph Lauren的銷售額。

過去4年,Costco這個類別每年升幅約有9%,比起食物和電子產品的銷售增長還快。

有分析指出,以Costco近800間店舖,裡面既沒有試身室、人體模特或櫥窗陳列,服裝產品只是接疊在檯上給顧客選擇,而有這樣的銷售業績是不簡單。

除了Costco的自己品牌系列外,還可以找到不少的名牌。

有幾十間主要零售商包括Sears、David’s Bridal和Gymboree在過去兩年已申請破產保護,其他好像Macy’s和JCPenney也關閉數以百計的店舖,但Costco繼續約有95%業務來自實體店。

Costco約有8,500萬名月費的會員,是全美第四大零售商,僅次於Walmart、Kroger和Amazon。

