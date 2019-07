林鄭指會汲取教訓 施政將更包容更貼近民情（視頻）

【i-CABLE】

香港回歸22周年,香港行政長官林鄭月娥在慶祝酒會上致辭,提及經過近月的紛爭,她會汲取教訓,革新施政風格,更開放包容、貼近民心民情,今次亦是首次回歸升旗禮採用雨天程序。

回歸22年,第一次嘉賓要在室內看電視,觀看七一升旗禮,林鄭月娥就《逃犯條例》修例工作道歉之後,13日來首度公開露面,她穿上黑白套裝,在慶祝酒會上致辭。

她說,會安排更多時間,親自會見不同黨派、階層、背景人士,保持政治觸覺,又會主動接觸不同背景的年輕人,聽他們心聲,會加強行政立法溝通,提早在政策醞釀階段及制定政策細節時與議員商討。

林鄭月娥說,香港面對的問題非常多,經濟有下行風險,教育、醫療及房屋都有很多工作做。她先後跟前特首董建華、梁振英及中聯辦主任王志民祝酒,還有立法會主席梁君彥。

民主黨議員黃碧雲則在台下叫撤回修例口號,被保安員帶走。

