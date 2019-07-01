林鄭指會汲取教訓 施政將更包容更貼近民情（視頻）

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香港回歸22周年，香港行政長官林鄭月娥在慶祝酒會上致辭，提及經過近月的紛爭，她會汲取教訓，革新施政風格，更開放包容、貼近民心民情，今次亦是首次回歸升旗禮採用雨天程序。

回歸22年，第一次嘉賓要在室內看電視，觀看七一升旗禮，林鄭月娥就《逃犯條例》修例工作道歉之後，13日來首度公開露面，她穿上黑白套裝，在慶祝酒會上致辭。

她說，會安排更多時間，親自會見不同黨派、階層、背景人士，保持政治觸覺，又會主動接觸不同背景的年輕人，聽他們心聲，會加強行政立法溝通，提早在政策醞釀階段及制定政策細節時與議員商討。

林鄭月娥說，香港面對的問題非常多，經濟有下行風險，教育、醫療及房屋都有很多工作做。她先後跟前特首董建華、梁振英及中聯辦主任王志民祝酒，還有立法會主席梁君彥。

民主黨議員黃碧雲則在台下叫撤回修例口號，被保安員帶走。

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