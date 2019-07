林鄭指示威者極暴力衝擊立會大樓 會追究到底（視頻）

【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥及政府官員當地時間週二凌晨4時召開記者會,譴責示威人士暴力行為,指示威者以極暴力方式衝擊立法會大樓,觸犯一系列嚴重罪行,會追究到底。

