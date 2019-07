影評：《昨天》帶觀衆重溫披頭士的不朽音樂

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

現代音樂史中最受歡迎的搖滾樂隊,應該屬於英國的披頭士。但要是他們的音樂在世界上消失,這會是個什麽樣的世界?

英國一名在貨倉工作的年輕男子Jack,業餘時間寫歌、並在酒吧等小場地演出,沒有發展的機會。正當他決定放棄時,全球發生一場大停電,Jack 也在黑暗的一瞬間被一輛巴士撞飛。蘇醒之後,跌斷了兩顆牙,但也同時發現身邊的人對史上最受歡迎的搖滾樂團披頭士 The Beatles,完全不知。Jack 彈奏披頭士的歌曲,人們也認為他的寫歌才華突出,引來行内專業人員的羡慕與妒忌。唱片公司也要簽他,經理人也渴望從代表Jack 大撈一筆。與此同時,多年來忠守在Jack 旁邊的舊經理人 Ellie,眼看多年暗戀的人被名利腐蝕,也逐漸隱退。Jack 最終能否在這謊言中生存?

電影導演 Danny Boyle 凴《Slumdog Millionaire》獲得奧斯卡最佳導演。他的電影經常帶鮮豔色調和具動力,並經常帶有一絲溫馨。即使這個沒有披頭士和其歷史的世界,顯得需要些許解釋,還是可以暫時抛開這現實,讚嘆披頭士的創作奇跡。

值得讚賞的是,導演請來印度裔演員Himesh Patel 首次擔任主角。以這部電影來説,主角並不是白人演員,在前幾年都很難想象。正好Patel 不是典型帥男,但他在熒幕上的魅力和他親自的演唱才華,到體現整個過程的感受,都展露人物的彷徨與脆弱,印象深刻。值得一提的是,在影片中演自己的歌手Ed Sheeran 和美國諧星Kate McKinnon 飾演的冷血經理人,都十分搶戲。影片娛樂味道濃,惟缺少對喪失披頭士歷史和其音樂意義的探討,稍微壓低了影片的水平。

《昨天 Yesterday》讓觀衆重溫披頭士的魔力。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.yesterdaymovie.com/

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Yesterday” revives the music of the Beatles

“Screening Room” reviews “Yesterday”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.yesterdaymovie.com/