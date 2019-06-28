特朗普帶笑叫普京別干預美國選舉 普京笑而不語

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特朗普總統趁出席二十國集團峰會，與多國領導人會面，他帶笑叫俄羅斯總統普京不要干預明年的美國大選，在會見日本及印度領袖時，呼籲不要讓華為參與當地電訊建設。

特朗普及普京在二十國集團峰會的首場工作會議結束後，隨即展開會談，兩人先握手合照。

今次是美國特別檢察官穆勒發表報告，指有證據顯示俄羅斯曾干預2016年美國大選後，兩人首次會面。

有記者問特朗普會否要求普京不要干預明年的美國大選，特朗普表示當然會，隨即帶笑叫普京別這樣做，普京只是笑，未有回應。

兩人會談約1.5小時，白宮指雙方都認同改善兩國關係符合共同以至全球利益，同意繼續就裁軍議題討論，但特朗普指有關討論亦需中國參與。

兩人又談及伊朗、敘利亞、委內瑞拉及烏克蘭的問題。

克里姆林宮指，普京邀請特朗普明年到莫斯科出席衛國戰爭勝利75周年紀念活動，特朗普反應正面。

特朗普早上又與日本首相安倍晉三及印度總理莫迪會談，討論貿易及中國電訊設備商華為的問題，及促進南海的安全合作。

白宮消息指，特朗普呼籲兩國不要讓華為參與當地的下一代電訊網絡建設。

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