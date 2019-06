【KTSF】

美國大型百貨零售商Nordstrom將撤出位於舊金山的Stonestown購物中心,鋪位將由另一零售商Target接手。

據《舊金山紀事報》報導,Target早已在Stonestown購物中心設有分店,接手Nordstrom的鋪位後,營業面積將會從目前的3萬平方英呎,擴大到9萬平方英呎。

而Nordstrom撤出、Target進駐後,鋪位還有剩餘大約10萬平方英呎的零售空間,暫時未知會有哪些商家進駐。

Nordstrom暫時未公佈關閉Stonestown分店的消息,也未對消息作出回應。

Nordstrom是繼Macy’s百貨之後,第二間撤出Stonestown的的大型百貨公司,而新的Target預計在2021年初開業。

