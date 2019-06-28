舊金山蒙面賊入屋打劫 用槍指嚇華裔母子（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

3個蒙面賊人光天化日下進入舊金山Oceanview區一個華裔家庭搶劫，並用槍指嚇屋裡面一對母子。

案發現場是Orizaba街200號地段，警方資料顯示，週三早上11點幾，3個蒙了面的非洲裔男子從正門進入一棟住宅，走到樓上，當時華裔女事主在樓上客廳，匪徒向事主要錢。

警方表示，女事主求匪徒不要殺她，並從手袋拿錢給他們，匪徒用槍指嚇女事主，關她在洗手間裡面，然後在屋裡搜掠。

當時女事主十多歲的兒子也在屋內，警方表示，男童也交出財物，他並沒有受傷。

匪徒搶走幾部手機、一部手提電腦以及現金就逃離現場。

警方指出。女事主被匪徒毆打，臉部受傷而且極度震驚，警方需要召喚救護車。

探員查看附近民居的閉路電視片段，看到賊人用鑰匙開門進入住宅。

由於警方仍在調查案件，目前不會公開有關的片段，市民如果有這宗案件的資料，請與警方聯繫，匿名報案熱線是(415) 575-4444。

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