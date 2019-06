舊金山蒙面賊入屋打劫 用槍指嚇華裔母子（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

3個蒙面賊人光天化日下進入舊金山Oceanview區一個華裔家庭搶劫,並用槍指嚇屋裡面一對母子。

案發現場是Orizaba街200號地段,警方資料顯示,週三早上11點幾,3個蒙了面的非洲裔男子從正門進入一棟住宅,走到樓上,當時華裔女事主在樓上客廳,匪徒向事主要錢。

警方表示,女事主求匪徒不要殺她,並從手袋拿錢給他們,匪徒用槍指嚇女事主,關她在洗手間裡面,然後在屋裡搜掠。

當時女事主十多歲的兒子也在屋內,警方表示,男童也交出財物,他並沒有受傷。

匪徒搶走幾部手機、一部手提電腦以及現金就逃離現場。

警方指出。女事主被匪徒毆打,臉部受傷而且極度震驚,警方需要召喚救護車。

探員查看附近民居的閉路電視片段,看到賊人用鑰匙開門進入住宅。

由於警方仍在調查案件,目前不會公開有關的片段,市民如果有這宗案件的資料,請與警方聯繫,匿名報案熱線是(415) 575-4444。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。