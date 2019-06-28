聯邦高院裁定人口普查不可問”公民身份”問題

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院週四分別作出2項5對4的裁定，其一是首席大法官聯同4名保守派大法官裁定，按黨派路線重劃選舉是政治問題，法院管不到，此舉等如容許政客為本身黨派利益而重劃選區，在另一項裁決，首席大法官就聯合4名自由派大法官裁定，特朗普政府暫時不能在2020年的人口普查中加入查問”公民身份”的題目，聯邦商務部表示失望，而特朗普總統就揚言，為了加入該題目，不惜設法押後人口普查。

聯邦最高法院表示，特朗普政府要求在2020年人口普查問卷中，加入”你是否美國公民”的題目，當中所提出的理由不足夠，因此將案件發還下級法庭作深入考慮。

由於訴訟程序需要時間，未必趕得及在明年4月1號正式開始的全國人口普查，最高法院此項裁決，因此等如實質上在明年的人口普選中封殺公民身份問題。

今次裁決也是對特朗普政府的重大挫敗，特朗普發推文回應指，連一個基本問題政府都不可以問，這個裁決”簡直荒謬”。

他又說，已經詢問律師是否可以押後人口普查，無論多久，直至訴訟有最終判決為止，在此之前，3個聯邦法庭分別裁定民權團體勝訴。

有關訴訟由多個民權團體提出，他們指公民身份問題，會令到政府在人口普查中取不到重大的人口資料，因為很多有色人種民眾不會參加。

人口普查局也估計，有數以百萬計的家庭會拒絕問卷。

聯邦政府會根據十年一度的人口普查所得數據而制定政策，向各州分配聯邦資源及國會議員席位數目。

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