Santa Clara市建築地盤四級火 烈焰吞沒建築物

【KTSF】
南灣Santa Clara市一個公寓建築地盤週五發生大火，火勢達到四級，熊熊烈火差不多吞沒整座正在施工中的建築物，據報有一人受傷。
現場位於El Camino Real夾Scott Boulevard，San Tomas Expressway和聖荷西機場以東。
當局呼籲居住在Pierce街夾Clay街的民眾需要強制疏散，身處附近的民眾應暫時關閉窗戶。
據本地KPIX 5號電視台報導，由於火勢猛烈，消防員擔心部分建築物可能倒塌，一度只能在外面噴水救火。
從電視台播放的畫面可見，烈焰一度沖上40至50呎高，現場傳出濃煙。
大火是於早上11時15分爆發，至中午12時09分，火勢已大致撲熄。
這個公寓建築項目名叫Anantara Villas，原定本年底竣工，共興建56個豪華公寓單位，大多是兩房或三房單位。
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