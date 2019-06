Santa Clara市建築地盤四級火 烈焰吞沒建築物

【KTSF】

南灣Santa Clara市一個公寓建築地盤週五發生大火,火勢達到四級,熊熊烈火差不多吞沒整座正在施工中的建築物,據報有一人受傷。

現場位於El Camino Real夾Scott Boulevard,San Tomas Expressway和聖荷西機場以東。

當局呼籲居住在Pierce街夾Clay街的民眾需要強制疏散,身處附近的民眾應暫時關閉窗戶。

據本地KPIX 5號電視台報導,由於火勢猛烈,消防員擔心部分建築物可能倒塌,一度只能在外面噴水救火。

從電視台播放的畫面可見,烈焰一度沖上40至50呎高,現場傳出濃煙。

大火是於早上11時15分爆發,至中午12時09分,火勢已大致撲熄。

這個公寓建築項目名叫Anantara Villas,原定本年底竣工,共興建56個豪華公寓單位,大多是兩房或三房單位。

