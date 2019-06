聖荷西5死謀殺自殺案 法醫公布死者身份

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西一個越南裔家庭發生謀殺後自殺案,總共造成5人死亡,法醫官辦事處公佈死者身份。

星期日晚在Habbitts Court 500號地段發生的槍殺案,受害人全都是越南裔,51歲女死者姓名譯音黃麗翠,是Milpitas居民,她身中多槍.

23歲女死者黃清花頭部中槍,42歲女死者范氏桂上身中槍,48歲男死者黃玉鳳頭部中槍。

除了黃麗翠之外,3名受害人都是聖荷西居民。

疑犯是66歲男人,姓名譯音謝庭志,他涉嫌開槍殺害4名受害人後自殺,他頭部中槍。

The Mercury News的報導指出,疑犯涉嫌因為嫉妒妻子成功申請親人來美而動殺機,報導指出,疑犯有犯罪紀錄而未能申請親屬移民,疑犯的妻子和女兒案發時及時逃生。

