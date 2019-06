【KTSF】

舊金山同志榮耀連串慶祝活動從週一開始至本週末舉行,交通方面有什麼需注意呢?

週六及週日,舊金山市政廣場將舉行大型活動,其中規模最大的週日大巡遊,隊伍將從Embarcadero出發,沿Market街至市政廣場,活動周邊多條街道會封閉,沿線Muni公車要改道。

由於參與人數眾多,交通局呼籲大家乘搭公共交通工具。

而另一場女同性戀者慶祝活動DYKE March,週六在Mission區Dolores公園舉行,附近也有封路措施。

有關市內這個週末的交通詳情,請點擊:https://www.sfmta.com/press-releases/sfmta-weekend-transit-and-traffic-advisory-saturday-june-29-2019

