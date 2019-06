【i-CABLE】

美國一名白人至上主義者前年駕車撞向人群,被判終身監禁。

22歲菲爾茨被控29項仇恨罪,和一項種族主義暴力罪。

他承認29項仇恨罪,換取控方不尋求判處死刑,菲爾茨在庭上向死傷者道歉,並為自己的行為感到很後悔。

事發在前年8月,維珍尼亞州的夏洛茨維爾有白人主義者與反右翼人士對峙,期間菲爾茨駕駛汽車高速撞向人群,導致一死、20多人受傷,他下月中還會接受州法院判刑,陪審團建議判他終身監禁加419年。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。