二十國集團峰會揭幕 特朗普料美中貿易談判有成效

二十國集團峰會在日本揭幕,與會的中美領導人週六早上舉行會談,兩人在開幕大合照前短暫交談過,特朗普總統預料與中國國家主席習近平的會談會有成效,但否認已答應未來半年暫停徵收新關稅,而兩國負責貿易談判的官員據報下午已會面。

習近平在二十國集團峰會開幕,拍攝大合照前,找特朗普握手及閒談數句,兩人將於週六會談,特朗普預料會有成效,特朗普否認答應了中方暫停徵收新關稅。他與習近平正式會談前,分別在二十國集團峰會的場合不點名地針鋒相對。

中美元首會面焦點是能否重啟貿易談判,《彭博》引述知情人士指,中國副總理劉鶴及美國貿易代表萊特希澤以及財長姆欽,下午在特朗普一行下榻的酒店會面,三人週一也曾通電話,討論如何重啟談判,包括美國暫緩對餘下超過3,000億美元中國貨加徵關稅。

但當劉鶴堅持貿易協議必須平衡,而非一味要求中方作出連串讓步時,萊特希澤指問題源於中國數十年來的貿易、投資和監管措施不足,所以中國應該付出多些。

財經頻道CNBC引述美國高層官員指,美國希望透過元首會面,至少緩解雙方緊張貿易關係,但若習近平不肯執行協議,或把協議寫入中國法律,貿易戰就無可能休戰。

習近平與特朗普的元首會面,有報道指是午宴形式,會面一個半小時,預料雙方貿易談判代表可能都會參與,包括劉鶴、萊特希澤、姆欽、對華立場強硬的白宮貿易顧問納瓦羅亦可能出席,預料特朗普之後會在下午開記者會。

