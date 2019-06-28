舊金山華裔婆婆被禁錮強暴仍留醫 熱心人士待籌醫藥費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

5月10日，舊金山一名74歲的華裔婆婆，晨運時被人強暴及暴力對待長達5小時，婆婆至今仍然留醫，華人社區有熱心人士幫婆婆籌募醫藥費。

案發至今，74歲的事主仍然留醫，她被轉送到市內一間復健中心休養，婆婆兩名女兒暫時停工，24小時照顧她。

熱心社區人士陳美玲（Marlene Tran）及李美玲上星期探訪過婆婆，他們表示，婆婆傷勢有好轉，近來開始可以進食，但仍然不能夠下床，連基本的大小便都要在床上解決，婆婆亦有可能不能正常走路。

陳美玲說：”我看到她雙腳的痕，似乎開始好一點，但原來她做了個手術，在背部，所以怕會影響她行動問題，所以就與這區市參事談，看看在她出院後，到時有什麼設備安排給她，。”

5月10日早上，事主在Crocker Amazon區Prague街1300號路段晨運時，被人強行拉進一間屋內，多次強暴及禁錮達5小時，過程中事主被屋内的一隻狗咬傷，匪徒最後將婆婆”棄置”在街上。

警方一星期後拘捕了47歲洪都拉斯籍男子Manuel Amador，懷疑他與案件有關。

今次的破案關鍵之一，在於有警員懂得用台山話與婆婆溝通，而婆婆亦非常堅強，案發後，她忍著傷痛，盡量將自己記得的講出來。

Ingleside區警局局長Jack Hart表示，案發後，他即時通知負責該區治安的華裔警員黃達忠（Johnny Vong）。

黃達忠表示，當日他剛剛休假，但聽到消息後，他即時展開調查工作，因為他都是移民後代，而事主與他媽媽年紀相約，令他感受特別深，黃達忠亦多次探訪事主。

黃達忠說：”我就跟她說，我其實不是來問關於這件案，我只是想問候你，看你有什麼需要，她就告訴我不要緊，我想講多說東西你聽，希望捉到那個人，因為我不想以後會有其他人受到這樣的痛苦。”

黃達忠亦指，事件對婆婆一家造成極大的傷害，相信心靈上的重建道路會很漫長，婆婆的家人亦感謝各界對他們的關心。

黃達忠說：”她就很傷心的告訴我說，’我以為我多數會死，但我最想的是，起碼有人知道我在哪，找到我的屍體’。”

有熱心社區人士決定幫事主籌款，善長可以將支票寄到舊金山上海協會位於San Bruno街的地址，備註寫上”For sexual assault elderly victim”。

捐款方法：

支票抬頭：SF-Shanghai Association

備註（Memo）：For sexual assault elderly victim

地址：2515 San Bruno Ave, San Francisco, CA 94134

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