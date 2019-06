舊金山華裔婆婆被禁錮強暴仍留醫 熱心人士待籌醫藥費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

5月10日,舊金山一名74歲的華裔婆婆,晨運時被人強暴及暴力對待長達5小時,婆婆至今仍然留醫,華人社區有熱心人士幫婆婆籌募醫藥費。

案發至今,74歲的事主仍然留醫,她被轉送到市內一間復健中心休養,婆婆兩名女兒暫時停工,24小時照顧她。

熱心社區人士陳美玲(Marlene Tran)及李美玲上星期探訪過婆婆,他們表示,婆婆傷勢有好轉,近來開始可以進食,但仍然不能夠下床,連基本的大小便都要在床上解決,婆婆亦有可能不能正常走路。

陳美玲說:”我看到她雙腳的痕,似乎開始好一點,但原來她做了個手術,在背部,所以怕會影響她行動問題,所以就與這區市參事談,看看在她出院後,到時有什麼設備安排給她,。”

5月10日早上,事主在Crocker Amazon區Prague街1300號路段晨運時,被人強行拉進一間屋內,多次強暴及禁錮達5小時,過程中事主被屋内的一隻狗咬傷,匪徒最後將婆婆”棄置”在街上。

警方一星期後拘捕了47歲洪都拉斯籍男子Manuel Amador,懷疑他與案件有關。

今次的破案關鍵之一,在於有警員懂得用台山話與婆婆溝通,而婆婆亦非常堅強,案發後,她忍著傷痛,盡量將自己記得的講出來。

Ingleside區警局局長Jack Hart表示,案發後,他即時通知負責該區治安的華裔警員黃達忠(Johnny Vong)。

黃達忠表示,當日他剛剛休假,但聽到消息後,他即時展開調查工作,因為他都是移民後代,而事主與他媽媽年紀相約,令他感受特別深,黃達忠亦多次探訪事主。

黃達忠說:”我就跟她說,我其實不是來問關於這件案,我只是想問候你,看你有什麼需要,她就告訴我不要緊,我想講多說東西你聽,希望捉到那個人,因為我不想以後會有其他人受到這樣的痛苦。”

黃達忠亦指,事件對婆婆一家造成極大的傷害,相信心靈上的重建道路會很漫長,婆婆的家人亦感謝各界對他們的關心。

黃達忠說:”她就很傷心的告訴我說,’我以為我多數會死,但我最想的是,起碼有人知道我在哪,找到我的屍體’。”

有熱心社區人士決定幫事主籌款,善長可以將支票寄到舊金山上海協會位於San Bruno街的地址,備註寫上”For sexual assault elderly victim”。

捐款方法:

支票抬頭:SF-Shanghai Association

備註(Memo):For sexual assault elderly victim

地址:2515 San Bruno Ave, San Francisco, CA 94134

