台灣首次有團體參加舊金山同志榮耀遊行（視頻）

本週日的舊金山同志榮耀大遊行,除了本地各大公司、機構有組織遊行隊伍之外,也有來自台灣的團體首次自發組織遊行隊伍。

今年的榮耀大遊行,不是首次有華人團體參加,但是對於台灣美國人平權組織Taiwanese Americans for Equality來說,就是首次參加舊金山的榮耀大遊行。



說:”其實是跟著台灣的同志平權運動一路延伸,那台灣在今年5月的時候,通過了這個同志平權法案,在美國的朋友也非常的開心,剛好6月這邊舊金山的同志大遊行舉辦,所以我們幾個好朋友一起報名了這個活動。”

遊行隊伍發起人鄭宇翔在網上為遊行隊伍費用發起眾籌1,000元,不到24小時就達成目標。

活動除了LGBTQ群體的支持之外,還得到其他人的支持。

說:”台灣同婚的議題在年輕人中,其實不管是同性戀或者是異性戀,都是很多人關注的議題,在台灣也是在舊金山也是,像我們上個禮拜舉辦的遊行道具製作排隊,就來了很多異性戀朋友,有整對夫婦一起來的。”

其中一名組織者Sky雖然要照顧小孩,但仍然騰出時間和家中的空間,幫助製作遊行的標語,她支持台灣的婚姻平權,並表示希望將台灣的平權運動信息宣揚開去。

鄭宇翔表示,目前已經有接近300人報名,他起初只預計有100人參加。

鄭宇翔說:”那其實100人在我們想像中已經是蠻壯觀的隊伍,那沒有想到現在已經快要來到300人,其實非常開心,那也是非常期待週日的遊行隊伍。”

一年一度舊金山同志榮耀大遊行將在週日早上10點半在Market街舉行。

