台灣首次有團體參加舊金山同志榮耀遊行（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

本週日的舊金山同志榮耀大遊行，除了本地各大公司、機構有組織遊行隊伍之外，也有來自台灣的團體首次自發組織遊行隊伍。

今年的榮耀大遊行，不是首次有華人團體參加，但是對於台灣美國人平權組織Taiwanese Americans for Equality來說，就是首次參加舊金山的榮耀大遊行。



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說：”其實是跟著台灣的同志平權運動一路延伸，那台灣在今年5月的時候，通過了這個同志平權法案，在美國的朋友也非常的開心，剛好6月這邊舊金山的同志大遊行舉辦，所以我們幾個好朋友一起報名了這個活動。”

遊行隊伍發起人鄭宇翔在網上為遊行隊伍費用發起眾籌1,000元，不到24小時就達成目標。

活動除了LGBTQ群體的支持之外，還得到其他人的支持。

說：”台灣同婚的議題在年輕人中，其實不管是同性戀或者是異性戀，都是很多人關注的議題，在台灣也是在舊金山也是，像我們上個禮拜舉辦的遊行道具製作排隊，就來了很多異性戀朋友，有整對夫婦一起來的。”

其中一名組織者Sky雖然要照顧小孩，但仍然騰出時間和家中的空間，幫助製作遊行的標語，她支持台灣的婚姻平權，並表示希望將台灣的平權運動信息宣揚開去。

鄭宇翔表示，目前已經有接近300人報名，他起初只預計有100人參加。

鄭宇翔說：”那其實100人在我們想像中已經是蠻壯觀的隊伍，那沒有想到現在已經快要來到300人，其實非常開心，那也是非常期待週日的遊行隊伍。”

一年一度舊金山同志榮耀大遊行將在週日早上10點半在Market街舉行。

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