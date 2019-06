【KTSF 崔凱橋報導】

為了應付暑假將出現的大量REAL ID申請,加州汽車管理局(DMV)宣布,全州有69間辦事處,包括灣區的8間,從下星期一開始,辦公時間會提早一小時。

由7月1號起,灣區有8間DMV辦事處,辦公時間將會提早一小時,由早上7時至下午5時,不過週三除外,服務時間會由早上9時至下午5時。

提早服務時間的辦事處包括舊金山、中半島的Daly City、San Mateo、東灣的Fremont、El Cerrito、南灣的Santa Clara,以及北灣的Corte Madera、Petaluma。

另外,全州的DMV辦事處將於7月24號早上暫停服務,讓超過5千名員工接受關於REAL ID申請程序的培訓,各辦事處將於當日下午一時重開。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。