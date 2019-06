民主黨總統初選第二場辯論 拜登桑德斯成攻擊對象

【KTSF 蔡璐陽報導】

民主黨黨內初選第二場辯論週四晚上在邁阿密如期舉行,出席辯論的10位參選人,包括在全國民調中位列前兩位的前副總統拜登和佛蒙特州參議員桑德斯,以及加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)、印第安納州South Bend市長Pete Buttigieg,還有華裔楊安澤等,辯論的議題包括全民健保、移民政策改革、氣候變化、經濟等議題,在辯論過程中,兩名在民調中領先的老將拜登與桑德斯最受其他參選人的攻擊。

目前拜登在民調中大幅領先其他參選人,在週四晚的辯論中也難免成為其他參選人的攻擊對象。

加州聯邦眾議員Eric Swalwell說:”拜登之前是正確的,他在32年前說過,應該將火炬傳遞給下一代,今天他仍然正確。”

加州參議員賀錦麗則批評拜登在最近的一場籌款活動上,發言支持種族主義者。

賀錦麗說:”這讓人痛心,當聽到你支持兩位將名聲和事業建立在種族隔離上的聯邦參議員。”

而拜登則反擊,這是對他錯誤的評論。

拜登說:”這是對我立場的誤解,我沒有讚揚種族主義者,那不是真的。”

在民調中排名第二的桑德斯主張全民健保和免費公立大學,他也遭到不少質疑。

科羅拉多州聯邦參議員Michael Bennet說:”Bernie提到的稅金,我們可要支付的,因為佛蒙特州拒絕了Medicaid醫療補助計劃。”

前科州州長John Hickenlooper說:”若不澄清我們不是社會主義者,共和黨人便會稱呼我們是社會主義者。”

當然各位參選者攻擊最多的還是特朗普總統。

拜登說:”特朗普把我們陷入困境。”

作家Marianne Williamson說:”特朗普豈止攻擊那些無證孩童,還攻擊美國的根本道德原則。”

