【KTSF 黃恩光報導】

舊金山警方表示,最近市內出現黃金騙案,有華裔受害人損失接近7萬元。

警方指出,最近發生的一宗騙案,匪徒的目標是一個商業老闆,告訴事主他們從一個建築地盤找到一批價值連城的中國文物,包括金錠和金佛像,匪徒表示,願意割價10萬元將這批文物賣給事主。

警方表示,騙徒用類似版本的說法到處行騙,受害人大多是中年或上了年紀說國語的亞裔男人,其中一名舊金山的受害人損失了67,000元。

警方表示,在紐約和南加州都有這類騙案,警方呼籲市民不要上當,如果被騙應該立刻報警。

