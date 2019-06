【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥週四在禮賓府與政商界人士會面,表示中央仍十分支持她,她不會辭職。香港行政會議成員劉業強指,聖人都有錯,鄉議局會全力支持特首繼續執政。

林鄭月娥連續十日無公開露面,行政會議亦兩星期無開會,行會成員相繼開腔支持,政務司司長張建宗表示,林鄭月娥每天都在禮賓府工作。

消息指,林鄭月娥週四會見了十多個政商界人士,包括政協常委唐英年、李澤鉅、林建岳等。

林鄭月娥在席間表示,中央對她仍十分支持,她不會辭職,不想為中央增添麻煩,又指在目前環境下一定要支持警隊,如果獨立調查委員會,只是調查警方,她不會成立。

她又認為,要政府承諾不起訴6月12日金鐘衝突的示威者,等同干預司法,她不會答應。

