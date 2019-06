報告指灣區5月房價和成交數字都從去年回落

【KTSF】

有最新的報告顯示,灣區房價和房屋銷售額均出現下跌。

研究機構CoreLogic週四公佈的研究報告指出,5月灣區房價中位數為86萬元,比4月上升1.2%,但是比去年同期則下降了1.7%,是自2012年2月以來最大跌幅。

CoreLogic的分析師指出,4月到5月的房價上升,是由於房屋貸款利率下降、庫存增加和市場開始轉向,讓買家有一定的議價能力。

不過本地五號台引述一名房地產經紀指出,樓市雖然沒有一年前那麼好,但仍然很火熱,一年前出售的房屋7天就賣出,現在則需要14天。

灣區房屋銷售方面,報告指按年下跌了2.7%,已經是連續第十個月下跌,跌幅最大的是Santa Clara縣,達11%,而Contra Costa縣和舊金山

則有所上升。

地產經紀表示,現時買樓人士的出價會有較大機會被賣家接受。

