【KTSF】

東灣Union City週五早上有一名男子被灣區捷運(BART)列車撞死。

事發於早上9時半左右,捷運當局尚未披露細節,只確定案件不涉及他殺。

事發後,Union City站需要封閉,AC Transit已派出巴士接載受影響乘客往來South Hayward站、Union City站和Fremont站,至中午才重開。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。