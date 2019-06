特朗普習近平定週六會面 中方據報要華府撤華為封殺才談判

【i-CABLE】

中國國家主席習近平和特朗普總統先後抵達日本大阪,出席二十國集團峰會,兩人星期六上午會面。據報習近平計劃向特朗普提出多項條件,包括要撤銷對華為的禁令,才會同意處理雙方貿易糾紛。

習近平中午抵達大阪,出席星期五開始、一連兩天的二十國集團峰會,這次是習近平首次以中國國家主席身分到訪日本,但焦點落在他與特朗普討論中美貿易糾紛的雙邊會談,兩人會在本港時間星期六上午10時半會面。

《華爾街日報》引述中方消息指,習近平計劃向特朗普提出多項條件,包括要求華府撤銷對華為的封殺令,取消目前向中國進口貨徵收的關稅,以及以去年12月洽妥為基礎,不可以再要求中國購買更多的美國貨。

報道指習近平要特朗普答應這些要求,中國才會同意處理雙方貿易糾紛。

特朗普早前說,若雙方無法達成協議,美國已經準備好向餘下的3,000億美元中國貨加徵新一輪10%的關稅,幅度比最初提及的25%少。

在北京,中國外交部指威脅加徵關稅,嚇不倒中國人,中方重申,對中美經貿磋商的立場是一貫,中方的核心關切必須得到妥善解決。

對於有報道指,雙方已達成初步協議,以及雙方談判團隊是否臨時加人,中國商務部無正面回應,只是表示中美雙方貿易團隊正按兩國元首的指示溝通,為”習特會”做好經貿方面的準備。

