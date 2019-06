【KTSF 馮政浩報導】

社交媒體推特Twitter定立新政策,如果有影響力世界政治領袖的推文違反平台的底線,就會加上警號標籤,有分析家指特朗普總統發放的一些言論,日後可能會出現這些附註字眼。

Twitter將會在違反規則的政治人物推文,附註是有冒犯行為,不過就算這些帖文是有侵犯性、欺凌或是仇恨,Twitter依然容許發放,理由是為了公眾利益。

新規則適用範圍包括政府官員、政界候選人,以及被認為會擔任公職,而跟隨者超過10萬人。

但新政策實行之後,並非所有帖文都暢通無阻。

Twitter表示,威脅到出現直接暴力或呼籲暴力的帖文,仍然會被刪除。

