北灣兩男約會女網友被打劫 3青年男女落網

【KTSF 崔凱橋報導】

北灣Solano縣警方拘捕3名青少年，他們涉嫌利用交友平台約會男子，然後打劫並槍傷他們。

警方表示，疑犯及受害人在社交平台聊天，之後相約見面，疑犯駕車接走受害人，再開車到目的地，在氣氛變得浪漫時，突然間，兩名男子走進車廂。

警方提供的相片中，18歲女疑犯Amit K. Chhoker涉嫌在今年4月將網上認識的受害人，駕駛至偏僻的地方後，和19歲疑犯Branden L. Lerma及另一名17歲男疑犯搶劫並槍傷受害人，案發後再將男子留在現場。

在兩個月後的6月，警方在同一個案發地點收到有人被劫的報案，經調查後發現，犯案手法和4月時所發生的一樣。

兩名受害人分別報稱在網上認識了一名駕駛著綠色Land Rover汽車的女子，然後被劫。

警方在附近居民的住所翻查閉路電視畫面，鎖定疑犯身份，並於本週初拘捕了3名疑犯，他們目前被還押，不准保釋。

當局仍在調查案件是否涉及更多受害者。

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