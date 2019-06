北灣兩男約會女網友被打劫 3青年男女落網

【KTSF 崔凱橋報導】

北灣Solano縣警方拘捕3名青少年,他們涉嫌利用交友平台約會男子,然後打劫並槍傷他們。

警方表示,疑犯及受害人在社交平台聊天,之後相約見面,疑犯駕車接走受害人,再開車到目的地,在氣氛變得浪漫時,突然間,兩名男子走進車廂。

警方提供的相片中,18歲女疑犯Amit K. Chhoker涉嫌在今年4月將網上認識的受害人,駕駛至偏僻的地方後,和19歲疑犯Branden L. Lerma及另一名17歲男疑犯搶劫並槍傷受害人,案發後再將男子留在現場。

在兩個月後的6月,警方在同一個案發地點收到有人被劫的報案,經調查後發現,犯案手法和4月時所發生的一樣。

兩名受害人分別報稱在網上認識了一名駕駛著綠色Land Rover汽車的女子,然後被劫。

警方在附近居民的住所翻查閉路電視畫面,鎖定疑犯身份,並於本週初拘捕了3名疑犯,他們目前被還押,不准保釋。

當局仍在調查案件是否涉及更多受害者。

