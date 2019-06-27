中國籍男子涉走私假冒商品被聯邦司法部通緝（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦司法部發出逮捕令，追緝一名涉嫌走私販賣假冒商品到美國的中國籍男子Lixiong Chen，今年4月聯邦大陪審團起訴Chen走私販運仿冒商品等18項罪名，不料Chen卻在庭審前一天逃回中國北京。

法庭文件顯示，45歲的Chen，英文名字John，在中國和美國以CBK、Best Compu及Silicon Electronics等多種不同名字開設多間公司，並透過網購平台Amazon及eBay，涉嫌售賣仿冒的小型電子商品。

至少過去6年間，Chen涉嫌不斷將這些仿冒商品走私販賣至美國，每年從中獲利數百萬美元。

如果全部罪名成立，最高可被判刑35年，並罰款250萬元。

Chen於今年1月被捕，法庭准許他以100萬元地產做抵押，保釋候審，並禁止他離開北加州聯邦法庭管轄區。

但當局相信Chen於6月23日，也就是庭審前一天，搭飛機潛逃回北京。

當局呼籲有此案線索的民眾致電聯邦司法部，電話：1-866-347-2423，境外可撥打：802-872-6199。

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