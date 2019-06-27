聖荷西建築工程承包商涉苛待工人被判入獄8年半（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西Silvery Towers工程承包商，東灣38歲Hayward居民Job Torres Hernandez，因強迫及窩藏非法外國勞工罪名成立，被聯邦法庭判監超過8年半，並罰款接近92萬元。

聯邦司法部文件稱，自2015年5月起，Torres在北加州擁有的建築公司僱用墨西哥非法勞工，在他承包的項目中，包括聖荷西市中心項目Silvery Towers做建築工人。

Torres不僅讓他們超時工作，而且沒有支付這些工人應得的工資，此外，Torres還將這些非法勞工關在貨倉或車庫，防止他們逃走，居住環境惡劣，沒有足夠的廁所和洗澡設施。

Torres還威脅工人他在墨西哥有人脈，如果舉報，就會對舉報者及其在墨西哥的家人進行報復，甚至將工人遣返。

法庭文件指，Torres透過這些非法手段，自己從工程項目中獲利，直到有工人舉報，Torres才於去年12月遭聯邦大陪審團起訴，並於今年3月裁定罪名成立。

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