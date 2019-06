聖荷西建築工程承包商涉苛待工人被判入獄8年半（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西Silvery Towers工程承包商,東灣38歲Hayward居民Job Torres Hernandez,因強迫及窩藏非法外國勞工罪名成立,被聯邦法庭判監超過8年半,並罰款接近92萬元。

聯邦司法部文件稱,自2015年5月起,Torres在北加州擁有的建築公司僱用墨西哥非法勞工,在他承包的項目中,包括聖荷西市中心項目Silvery Towers做建築工人。

Torres不僅讓他們超時工作,而且沒有支付這些工人應得的工資,此外,Torres還將這些非法勞工關在貨倉或車庫,防止他們逃走,居住環境惡劣,沒有足夠的廁所和洗澡設施。

Torres還威脅工人他在墨西哥有人脈,如果舉報,就會對舉報者及其在墨西哥的家人進行報復,甚至將工人遣返。

法庭文件指,Torres透過這些非法手段,自己從工程項目中獲利,直到有工人舉報,Torres才於去年12月遭聯邦大陪審團起訴,並於今年3月裁定罪名成立。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。