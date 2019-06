舊金山週日舉行同志榮耀大遊行 警方呼籲公眾注意安全

【KTSF 吳宇斌報導】

本週日是舊金山一年一度盛大的同志榮耀大遊行,為讓民眾更好地參加慶祝活動,舊金山警方提醒參加民眾要注意活動安全。

週日遊行當日,所有遊行隊伍都會從Embarcadero出發到終點Civic Center,屆時Civic Center一整日會有大型的慶祝活動。

警方會在Civic Center周邊設立安檢門,和有保安人員檢查參加民眾隨身攜帶的背包和袋子,因此當局建議參加民眾,盡量不要攜帶背包和袋子,如果一定要帶,大小最好不要超過18吋X18吋,同時不允許攜帶外來酒精飲品,場內有酒精飲品售賣,商家也會檢查購買者的身份證。

而警方提醒本週六晚上在Castro區會有慶祝活動,但是不會有封路措施,提醒參加民眾切勿在街上飲酒和攜帶已開瓶的酒精飲品,以上均屬違法。

當局建議本週末兩日到舊金山參加慶祝活動的民眾,登記緊急短訊服務,可以發送PRIDESF到888-777,就能及時收到應急部門發出的緊急通知。

也建議民眾盡量乘坐公共交通工具到舊金山,如果駕車到舊金山的民眾,不要遺留任何貴重物品在車內,以及切勿酒後駕駛,還有照顧好隨行的朋友。

如果發現任何可疑的人士或者行為,應立即報警。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。