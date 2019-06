【i-CABLE】

美國參議院通過緊急撥款,提供照顧美墨邊境移民的資金,特朗普總統表示有信心眾議院亦會通過議案,眾議院議長佩洛西則指議案有修改空間。

美國衛生及公共服務部月底便會用盡照顧美墨邊境移民家庭和兒童的資金,共和黨控制的參議院週三通過決議緊急撥款46億美元,但就否決由民主黨控制的眾議院於前一天通過的類似決議。

兩院議案最大的分別是參議院通過的議案,在提高收容移民的安置中心設施標準未有如眾議院通過的議案般嚴格,參議院的議案並同時向軍方撥款實施邊境管制措施,有民主黨眾議員反對,擔心軍方會執行特朗普的”零容忍”政策令,移民家庭骨肉分離。

眾議院議長、民主黨的佩洛西表示尊重參議院的議案,參議院亦應尊重眾院的議案,希望兩院可以妥協。

