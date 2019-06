【KTSF】

中半島San Mateo市中心一間Walgreens藥房被人爆竊,賊人用車撞爛大門,然後偷走一部ATM自動提款機。

現場是East 3街夾Ellsworth Avenue的Walgreens,藥房門口週四貼了告示,暫時關門直至另行通知,不過顧客仍可以使用drive through取藥的服務。

警方表示,週三清晨3點幾,藥房的警鐘響起,警員抵達現場後發現前門被汽車撞爛,店裡面的自動提款機整部被偷走。

警員後來在附近發現匪徒用來撞門的偷車,以及自動提款機。

警方表示,自動提款機由獨立供應商擁有,警方在調查損失多少金錢,警方也呼籲附近商戶提供監控錄像協助破案。

