中半島San Mateo市一對年老夫婦週三早上被發現死亡,警方估計案件是一宗謀殺自殺案。

警方是於早上9時39分接獲來電者舉報,要求警方到101公路以東的Young街1400號一幢住屋查看。

警員到場後,發現一對老夫婦伏屍現場,相信是一宗謀殺自殺案,當局暫未公布死因。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西市警局,電話:(650) 522-7655,或電郵衝:[email protected]

