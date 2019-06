在北韓留學澳洲公民據報被平壤當局拘捕

【i-CABLE】

一名在北韓留學的澳洲公民失蹤,據報被平壤當局拘捕,澳洲表示正了解事件,已向其家屬提供支援。

29歲的西格利能操流利韓語,去年到平壤的金日成大學修讀朝鮮文學碩士課程,是該校為數不多的留學生之一。

他出身澳洲珀斯、母親是中國人,西格利亦曾到中國留學,期間認識一名北韓留學生,自此對北韓有濃厚興趣。

2013年,西格利於澳洲成立了一間安排外國旅客到北韓旅遊的公司,另外他也有為多間西方媒體撰寫有關北韓的文章,並經常在社交網站分享於當地的生活,不過自星期一後已沒有再更新。

最後一個帖文是有關平壤的柳京飯店,指正門掛上新招牌,問是否準備好營業。

有南韓傳媒報道指,西格利已經被捕,暫時未知原因。

美國大學生瓦姆比爾2016年到平壤旅行時被捕,監禁18個月後獲釋返國,不久後就死亡。

西格利曾表示,自己有仔細研究事件,但他不覺得受威脅,亦不怕被當局監控,因為他會小心於網上的發文,並會極力避開麻煩。

澳洲外交部表示,駐南韓的大使館已與北韓官員接觸了解事件,並向西格利的家人提供支援。

