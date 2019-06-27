報告指機械人取代人手越益普及 全球將流失2千萬份工作

【KTSF 張麗月報導】

研究機構Oxford Economics表示，在各行各業越來越普遍使用機械人來代替人手操作，估計在未來十年，將會導致全球多達2,000萬份製造業工作消失。

報告指出，過往不受機械自動化影響，以服務為主的許多工作，也將有可能由機械取代。

不過，研究報告提到，目前的自動化浪潮最終可以催谷到生產和經濟增長，從而催生新的就業機會，可能會抵銷流失的工作數目。

報告又說，政客面對的挑戰是，機械人一方面可刺激經濟增長，但也會製造不平等，因為在一些較低技術的地區，經濟相對較疲弱，如果再用機械人來代替人手，就會增加當地的失業率，但限制使用機械人不是解決方法。

報告又指出，由於AI、機械學習和工程技術的快速創新，令到機械人的使用越來越普遍，況且在一些發達國家，勞工成本不斷上漲，用機械人來代替人手就變得較為化算。

資料顯示，在美國過去近20年來，由於機械自動化，已經流失大約26萬份工作，其中俄勒岡和路易斯安納州最受衝擊，跟著是德州、印第安納​和北卡羅萊納州。

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