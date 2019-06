報告指機械人取代人手越益普及 全球將流失2千萬份工作

【KTSF 張麗月報導】

研究機構Oxford Economics表示,在各行各業越來越普遍使用機械人來代替人手操作,估計在未來十年,將會導致全球多達2,000萬份製造業工作消失。

報告指出,過往不受機械自動化影響,以服務為主的許多工作,也將有可能由機械取代。

不過,研究報告提到,目前的自動化浪潮最終可以催谷到生產和經濟增長,從而催生新的就業機會,可能會抵銷流失的工作數目。

報告又說,政客面對的挑戰是,機械人一方面可刺激經濟增長,但也會製造不平等,因為在一些較低技術的地區,經濟相對較疲弱,如果再用機械人來代替人手,就會增加當地的失業率,但限制使用機械人不是解決方法。

報告又指出,由於AI、機械學習和工程技術的快速創新,令到機械人的使用越來越普遍,況且在一些發達國家,勞工成本不斷上漲,用機械人來代替人手就變得較為化算。

資料顯示,在美國過去近20年來,由於機械自動化,已經流失大約26萬份工作,其中俄勒岡和路易斯安納州最受衝擊,跟著是德州、印第安納​和北卡羅萊納州。

